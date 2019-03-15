Объявлен желтый уровень опасности
Сегодня в Беларуси будет преобладать облачная с прояснениями погода. По прогнозам Белгидромета, в западных и центральных районах пройдут дожди.
Ветер южный умеренный до порывистого, местами сильный порывистый (объявлен желтый уровень опасности).
Максимальная температура воздуха +5..+10°С.
В столице во второй половине дня пройдет кратковременный дождь (его вероятность составляет 80-90%).
Ветер южный умеренный до порывистого. Столбик термометра в течение дня покажет следующие значения:
- утром +1..+3°С;
- днем +6..+8°С;
- вечером +3..+5°С.