Сегодня в Беларуси будет преобладать облачная с прояснениями погода. По прогнозам Белгидромета, в западных и центральных районах пройдут дожди.

Ветер южный умеренный до порывистого, местами сильный порывистый (объявлен желтый уровень опасности).

Максимальная температура воздуха +5..+10°С.

В столице во второй половине дня пройдет кратковременный дождь (его вероятность составляет 80-90%).

Ветер южный умеренный до порывистого. Столбик термометра в течение дня покажет следующие значения: