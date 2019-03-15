Объявлен желтый уровень опасности

/ Общество
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Сегодня в Беларуси будет преобладать облачная с прояснениями погода. По прогнозам Белгидромета, в западных и центральных районах пройдут дожди.

Ветер южный умеренный до порывистого, местами сильный порывистый (объявлен желтый уровень опасности).

Максимальная температура воздуха +5..+10°С.

В столице во второй половине дня пройдет кратковременный дождь (его вероятность составляет 80-90%).

Ветер южный умеренный до порывистого. Столбик термометра в течение дня покажет следующие значения:

  • утром +1..+3°С;
  • днем +6..+8°С;
  • вечером +3..+5°С.
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Тэги: погода

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