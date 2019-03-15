Стали известны все четвертьфиналисты Лиги Европы
По два клуба из Англии и Испании, а также по одной команде из Германии, Италии, Португалии и Чехии вышли в 1/4 финала розыгрыша Лиги Европы УЕФА сезона 2018/2019.
Это стало известно после ответных матчей 1/8 финала, которые завершились со следующими результатами:
- «Динамо» (К) – «Челси» – 0:5;
- «Ред Булл Зальцбург» – «Наполи» – 3:1;
- «Краснодар» – «Валенсия» – 1:1;
- «Интер» – «Айнтрахт» – 0:1;
- «Бенфика» – «Динамо» (З) – 3:0 (дв);
- «Славия» – «Севилья» – 4:3 (дв);
- «Арсенал» – «Ренн» – 3:0;
- «Вильярреал» – «Зенит» – 2:1.
Сегодня «Челси», «Наполи», «Валенсия», «Айнтрахт», «Бенфика», «Славия», «Арсенал» и «Вильярреал» узнают с кем ни встретятся на четвертьфинальной стадии.