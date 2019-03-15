Стали известны все четвертьфиналисты Лиги Европы

По два клуба из Англии и Испании, а также по одной команде из Германии, Италии, Португалии и Чехии вышли в 1/4 финала розыгрыша Лиги Европы УЕФА сезона 2018/2019.

Это стало известно после ответных матчей 1/8 финала, которые завершились со следующими результатами:

Сегодня «Челси», «Наполи», «Валенсия», «Айнтрахт», «Бенфика», «Славия», «Арсенал» и «Вильярреал» узнают с кем ни встретятся на четвертьфинальной стадии.