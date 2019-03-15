ЕС ввел новые санкции в отношении России

Брюссель ввел санкции против восьми граждан РФ, причастных к инциденту в Керченском проливе.

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Как сообщается, кроме этого принято решение продлить на полгода индивидуальные санкции против России.

В «черный список» попали в том числе глава погрануправления ФСБ по Крыму и Севастополю Сергей Станкевич, его зам Андрей Шеин и командующий войсками Южного военного округа Александр Дворников.

25 ноября российские военные корабли обстреляли и задержали украинские малые бронированные артиллерийские катера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу», которые следовали из Одессы в Мариуполь.

Президент Украины Петр Порошенко в своем обращении к российскому руководству потребовал немедленно освободить задержанных украинских моряков и суда ВМС.

В Кремле подчеркнули, что «речь идет об очень опасной провокации», а поэтому рассмотрение этой темы «требует особого внимания, особого разбирательства».

28 ноября Naviny.by писали, что Путин обвинил своего украинского визави в организации провокации в Керченском проливе. 25 ноября российские военные корабли обстреляли и задержали украинские малые бронированные артиллерийские катера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу», которые следовали из Одессы в Мариуполь.

Кроме этого, президент РФ заявил, что последние события — конфликт в Керченском проливе и ситуация на Донбассе — свидетельствуют о том, что нынешние власти Украины «не заинтересованы в урегулировании этой ситуации вообще, а тем более мирными средствами. Это партия войны, и пока они у власти, все трагедии подобного рода, война будут продолжаться».