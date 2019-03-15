ГАИ взяла под усиленный контроль трассу М-1

На протяжении трех дней сотрудники Госавтоинспекции Минской области будут нести службу в усиленном режиме – под контроль будет взята трасса М-1.

Фото УГАИ Брестской области

Так, в частности, экипажи ДПС будут вести контроль в семи районах столичного региона – Борисовском, Дзержинском, Крупскм, Минском, Несвижском, Смолевичском и Столбцовском.

Особое внимание будет уделено соблюдению: