ГАИ взяла под усиленный контроль трассу М-1

/ Общество
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На протяжении трех дней сотрудники Госавтоинспекции Минской области будут нести службу в усиленном режиме – под контроль будет взята трасса М-1.

Фото УГАИ Брестской области

Так, в частности, экипажи ДПС будут вести контроль в семи районах столичного региона – Борисовском, Дзержинском, Крупскм, Минском, Несвижском, Смолевичском и Столбцовском.

Особое внимание будет уделено соблюдению:

  • скоростных режимов;
  • правил перевозки пассажиров (в особенности детей);
  • выявлению нетрезвых водителей и лиц, не имеющих прав;
  • пресечению нарушений ПДД пешеходами, велосипедистами и водителями мототранспорта.
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Тэги: ГАИ

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