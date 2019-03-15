ГАИ взяла под усиленный контроль трассу М-1
На протяжении трех дней сотрудники Госавтоинспекции Минской области будут нести службу в усиленном режиме – под контроль будет взята трасса М-1.
Так, в частности, экипажи ДПС будут вести контроль в семи районах столичного региона – Борисовском, Дзержинском, Крупскм, Минском, Несвижском, Смолевичском и Столбцовском.
Особое внимание будет уделено соблюдению:
- скоростных режимов;
- правил перевозки пассажиров (в особенности детей);
- выявлению нетрезвых водителей и лиц, не имеющих прав;
- пресечению нарушений ПДД пешеходами, велосипедистами и водителями мототранспорта.