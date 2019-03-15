Малый и средний бизнес могут получить финансирование в евро

Финансирование белорусскими банками малого и среднего бизнеса за счет ресурсов Всемирного банка стало доступным и в евро, сообщили в Банке развития Республики Беларусь.

Заем Всемирного банка в 60 млн долларов для реализации проекта «Расширение доступа к финансированию микро-, малых и средних предприятий в Республике Беларусь» был привлечен Банком развития в 2017 году.

Участниками проекта могут стать индивидуальные предприниматели, микроорганизации, малые организации и субъекты среднего предпринимательства, которым необходимо профинансировать оборотный капитал или приобрести (реконструировать, модернизировать) основные средства для производственной, торговой деятельности или деятельности по оказанию услуг.

«В настоящее время программа находится в стадии активной реализации, и с марта 2019 года у субъектов МСП появилась возможность получения долгосрочных кредитных ресурсов по привлекательной процентной ставке не только в долларах США, но и в евро», — отмечают в Банке развития.

В проекте участвуют шесть банков-партнеров, куда МСП могут обратиться за финансированием: ОАО «Альфа-Банк», ОАО «Белинвестбанк», ОАО «Приорбанк», ОАО «Банк Дабрабыт», ОАО «Белагропромбанк» и ОАО «Белгазпромбанк». В ближайшее время к участию в проекте присоединятся ЗАО «МТБанк» и ОАО «Белорусский народный банк».

Следует отметить, что в последнее время финансирование на развитие малого и среднего бизнеса Беларуси регулярно предоставляют и другие международные организации, а именно Европейский банк реконструкции и развития и Европейский инвестиционный банк.

Так, ЕИБ 14 февраля перечислил «Белагропромбанку» кредит на 50 млн евро. За счет этих ресурсов предприятия с численностью работников до 250 и с долей участия государства в уставном фонде не более 25% могут получить долгосрочные кредиты (до шести лет).

Европейский банк реконструкции и развития выделяет коммерческим банкам Беларуси ресурсы на финансирование малого и среднего бизнеса, причем не только в инвалюте, но и в рублях. В частности, в мае прошлого года ЕБРР выделил «МТБанку» и «БНБ-Банку» 20 млн рублей на финансирование МСП, а в феврале 2019-го — еще 10 млн рублей.

Кроме того, представители Европейского союза и группы Всемирного банка заявили в феврале, что начинают в Беларуси реализацию двух проектов на 8,8 млн евро, нацеленных на улучшение условий для ведения бизнеса и содействие развитию предпринимательской деятельности.