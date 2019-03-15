Посол Бабич: российская сторона спокойно реагирует на комментарии МИД Беларуси

Российская сторона спокойно относится к комментариям пресс-службы МИД Беларуси, заявил посол РФ Михаил Бабич во время визита в Витебск 15 марта, сообщили БелаПАН в пресс-службе посольства России.

«Мы в отличие от этих комментаторов успеваем читать, знакомиться, получать, анализировать всю информацию, которая поступает и имеется в информационном пространстве», — сказал Бабич.

Он также добавил, что комментарий МИД, видимо, «и есть «верх» дипломатической школы, о которой говорил этот комментатор».

«Поэтому по форме для нас ничего удивительного нет, — сказал дипломат. — За формами нужно понимать содержание. Я уверен, что эта пена сойдет. Самое главное, чтобы мы могли объективно оценить аргументы — и российская сторона, и белорусская, — выработать взаимоприемлемое решение на благо наших народов».

По его словам, выработанные решения надо еще эффективно реализовать. «А все остальное, вот эта болтовня, имеет место быть. Мы очень спокойно к ней относимся», — заявил Бабич.

Ранее пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз жестко ответил на последние заявления российского дипломата.