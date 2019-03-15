Фотофакт. Лукашенко вручил паспорта детям

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В День Конституции, который отмечается в Беларуси 15 марта, Александр Лукашенко встретился с талантливыми подростками, которым недавно исполнилось 14 лет.

Фото пресс-службы президента

Встреча проходила во Дворце независимости.

В мероприятии принимали участие 25 юношей и девушек. Такое количество символично с сегодняшней датой – именно четверть века назад Верховным советом XII созыва была принята Конституция страны.

Обращаясь к собравшимся, Лукашенко отметил, что «вы всегда должны помнить, что ваша Родина, ваш родной дом – это ваша родная Беларусь».

«Связь с родной землей, своими корнями – это то, что будет всегда питать вас живительной энергией, давать вам силы на исполнение ваших самых заветных желаний», - приводит пресс-служба президента его слова.
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Тэги: День Конституции Персона: Александр Лукашенко

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