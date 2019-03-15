Прошла жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА

В штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциаций прошла жеребьевка четвертьфинальной и полуфинальной стадий Лиги чемпионов сезона 2018/2019.

В четвертьфиналах, которые пройдут 9 и 16 апреля, встретятся:

«Аякс» (Голландия) – «Ювентус» (Италия);

«Ливерпуль» (Англия) – «Порту» (Португалия);

«Тоттенхэм» (Англия) – «Манчестер Сити» (Англия);

«Барселона» (Испания) – «Манчестер Юнайтед» (Англия).

В полуфиналах, которые будут сыграны 30 апреля и 7 мая, встретятся победители пар:

«Тоттенхэм» / «Манчестер Сити» — «Аякс» / «Ювентус»

«Барселона» / «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль» / «Порту»

Финал состоится 1 июня в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано».