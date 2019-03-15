Прошла жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА
В штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциаций прошла жеребьевка четвертьфинальной и полуфинальной стадий Лиги чемпионов сезона 2018/2019.
В четвертьфиналах, которые пройдут 9 и 16 апреля, встретятся:
- «Аякс» (Голландия) – «Ювентус» (Италия);
- «Ливерпуль» (Англия) – «Порту» (Португалия);
- «Тоттенхэм» (Англия) – «Манчестер Сити» (Англия);
- «Барселона» (Испания) – «Манчестер Юнайтед» (Англия).
В полуфиналах, которые будут сыграны 30 апреля и 7 мая, встретятся победители пар:
- «Тоттенхэм» / «Манчестер Сити» — «Аякс» / «Ювентус»
- «Барселона» / «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль» / «Порту»
Финал состоится 1 июня в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано».