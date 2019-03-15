Завершено расследование о групповом избиении двух парней на улице Октябрьской в Минске

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В ночь с 5 по 6 октября 2018 года на улице Октябрьской в Минске группа молодых людей избила незнакомого им 21-летнего парня и его друга, причинив им тяжкие телесные повреждения.

Фото sk.gov.by

По подозрению в совершении преступления были задержаны пятеро минчан.

Следователями Ленинского (г. Минска) райотдела Следственного комитета восстановлена картина произошедшего.

Потерпевший находился в беседке со своими знакомыми. Когда он вышел покурить, к нему подошла компания нетрезвых молодых людей и начала его избивать. На помощь из беседки вышел его друг, которого пьяная молодежь тоже избила.

Когда знакомые пострадавших парней увидели драку, то стали кричать, что вызовут милицию. Услышав это, нападавшие скрылись.

Кроме того, незадолго до этой драки двое парней из той же компании избили 18-летнего молодого человека.

Двое из пятерых задержанных были помещены под стражу, еще к двум применена подписка о невыезде и надлежащем поведении. В отношении еще одного молодого человека уголовное преследование прекращено.

Действия обвиняемых в зависимости от роли каждого из них в совершении противоправных действий квалифицированы следователями по ч. 2 ст. 147 (умышленное причинение тяжкого телесного повреждения) и ч. 2 ст. 339 (хулиганство) Уголовного кодекса.

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд, сообщает пресс-служба Следственного комитета.
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Тэги: драка избиение Город: Минск

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