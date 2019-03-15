Директора Пружанского райагросервиса задержали за взятки

По подозрению в получении взяток задержан директор ОАО «Пружанский райагросервис», сообщает пресс-служба МВД.

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Руководителя задержали сотрудники управления по борьбе с экономическими преступлениями УВД Брестского облисполкома совместно с коллегами из Барановичского ГОВД. Спецоперация проведена при силовой поддержке ОМОНа на автостоянке в Барановичах.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники УБЭП УВД облисполкома установили, что 57-летний директор райагросервиса принимает незаконные вознаграждения за решение вопроса о выплате фирме долгов за снабжение запчастями для сельхозтехники и заключении договора поставок. Во время получения очередной взятки в 190 долларов руководителя ОАО задержали.

Позднее оперативные сотрудники получили сведения о еще нескольких аналогичных фактах. В этих эпизодах фигурируют 500 долларов и 2.000 рублей.

В отношении директора райагросервиса возбуждены дела по частям 1 и 2 статьи 430 Уголовного кодекса (получение взятки), он арестован.

Продолжаются оперативно-розыскные и следственные мероприятия.