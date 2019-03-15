«Океан Ельзи» даст большой концерт на «Минск-Арене» 20 сентября

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После двухлетнего перерыва украинская группа «Океан Ельзи» возвращается в Беларусь с единственным выступлением — концерт состоится 20 сентября на «Минск-Арене».

Белорусские поклонники «Океана Ельзи» увидят адаптированное шоу, которое группа дала в августе 2018 на киевском стадионе «Олимпийский». Тогда концерт собрал сто тысяч человек и длился четыре часа.

В предыдущий раз группа «Океан Ельзи» выступала в Беларуси 9 сентября 2017 года в Лиде на фестивале LIDBEER. Тогда на концерт пришло 30 тысяч зрителей.


«Океан Ельзи» в Минске. «Концерт, который я не забуду никогда»

«Мы всегда ощущали большую, искреннюю поддержку Беларуси. Вы можете увидеть это на наших концертах. Куда бы мы ни приезжали, собираются полные залы людей, которые поют наши песни, хотят слушать их, которые, как видно, неподдельно любят нашу музыку. И мы не можем оставаться равнодушными к такому проявлению любви», — отмечал ранее фронтмэн группы Святослав Вакарчук.

Кстати, в октябре этого года группе «Океан Ельзи» исполнится 25 лет.

Билеты на минский концерт уже поступили в продажу — от 64 рублей.
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Тэги: Океан Ельзи Персона: Святослав Вакарчук

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