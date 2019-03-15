Определены пары четвертьфинала Лиги Европы
15 марта состоялась жеребьевка четвертьфинальной стадии Лиги Европы.
В результате жеребьевки образовались такие пары:
«Наполи» (Италия) — «Арсенал» (Англия)
«Вильяреал» (Испания) — «Валенсия» (Испания)
«Бенфика» (Португалия) — «Айнтрахт» (Германия)
«Славия» (Чехия) — «Челси» (Англия).
Матчи этой стадии пройдут 11 и 18 апреля.
Также сегодня были сформированы и предварительные составы полуфинальных пар:
«Наполи» (Италия) / «Арсенал» (Англия) — «Вильяреал» (Испания) / «Валенсия» (Испания)
«Бенфика» (Португалия) / «Айнтрахт» (Германия) — «Славия» (Чехия) / «Челси» (Англия).
Матчи будут сыграны 2 и 9 мая.
Финал состоится 29 мая в Баку на стадионе «Олимпийский».
Ранее сегодня также прошла жеребьевка четвертьфинала Лиги чемпионов.