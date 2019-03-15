Определены пары четвертьфинала Лиги Европы

15 марта состоялась жеребьевка четвертьфинальной стадии Лиги Европы.

В результате жеребьевки образовались такие пары:

«Наполи» (Италия) — «Арсенал» (Англия)

«Вильяреал» (Испания) — «Валенсия» (Испания)

«Бенфика» (Португалия) — «Айнтрахт» (Германия)

«Славия» (Чехия) — «Челси» (Англия).

Матчи этой стадии пройдут 11 и 18 апреля.

Также сегодня были сформированы и предварительные составы полуфинальных пар:

«Наполи» (Италия) / «Арсенал» (Англия) — «Вильяреал» (Испания) / «Валенсия» (Испания)

«Бенфика» (Португалия) / «Айнтрахт» (Германия) — «Славия» (Чехия) / «Челси» (Англия).

Матчи будут сыграны 2 и 9 мая.

Финал состоится 29 мая в Баку на стадионе «Олимпийский».

Ранее сегодня также прошла жеребьевка четвертьфинала Лиги чемпионов.