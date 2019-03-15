Смартфоны со 100-мегапиксельными камерами могут появиться до конца года

Старший директор Qualcomm по управлению продуктами Джуд Хип заявил, что смартфоны с такими камерами камерами, вероятно, появятся еще до конца 2019 года.

Производитель чипсетов из Сан-Диего уже добавил поддержку разрешения до 192 МП в свои процессоры Snapdragon 660, 670, 675, 710, 845 и 855, сообщает mysmartprice.com .

Изменения в спецификациях произошли после того, как такие устройства, как Redmi Note 7 Pro и Vivo V15 Pro, были выпущены с чипсетом Snapdragon 675 и датчиками камеры на 48 МП, хотя более ранние спецификации Qualcomm не включали поддержку датчиков 48 МП. Тем не менее, он четко заявил, что мобильные платформы Qualcomm могут поддерживать сенсоры камер с разрешением до 192 МП.

При этом Джуд Хип подчеркнул, что в гаджете должны быть отключены такие функции, как многокадровое шумоподавление и нулевая задержка затвора. Это означает, что смартфоны не смогут снимать серию фотографий и объединять их в одно более чистое изображение. То есть чем меньше используется ресурсов процессора изображения во время съемки, тем выше может быть разрешение снимка.

Джуд Хип сказал, что в мире пока нет поставщика датчиков для камер смартфонов, который в настоящее время производит и продает датчики 192 МП, но он ожидает увидеть телефоны с датчиками изображения, которые поддерживают разрешение выше 48 МП. В то же время, некоторые производители работают с производителями датчиков камер, чтобы выпустить телефоны с 64-мегапиксельной и даже 100-мегапиксельной камерами в этом году.