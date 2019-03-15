Global Finance назвал лучший банк в Беларуси

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«Приорбанк» стал лучшим белорусским банком по версии американского журнала Global Finance. В ежегодной премии Best Bank Awards участвуют банки из более чем 150 стран.

Лучшие банки мира Global Finance выбирает уже в 26-й раз. Для этого эксперты в течение года изучали деятельность финансовых организаций в более чем 150 странах. Для анализа использовались десятки показателей: рост капитала, рентабельность, расширение сети, развитие новых направлений и внедрение инноваций.

«Приорбанк» оказался лучшим в Беларуси. В России лауреатом стал Credit Bank, в Польше — Bank Millennium, а в Украине — Raiffeisen Bank Aval. Лучшим банком Великобритании стал Lloyds Bank, Франции — Credit Mutuel, а Швейцарии — Credit Suisse.

Кроме того, были выбраны самые успешные финорганизации макрорегионов: в частности, в Северной Америке таким стал Citi, а в Западной Европе — CaixaBank.

Журнал Global Finance издается в Нью-Йорке с 1987 года и распространяется почти в 160 странах. Читательскую аудиторию составляют главы компаний, финансовые директора, банкиры, управляющие активами и т.д.

«Приорбанк» получает премию от Global Finance уже в седьмой раз.
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Тэги: Global Finance Приорбанк

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