Число довольных аннексией Крыма россиян снизилось вдвое

Согласно данным российского фонда «Общественное мнение», с весны 2015 года число россиян, считающих аннексию Крыма полезной, снизилось с 67 до 39%.

Число тех, кто полагает, что польза и вред от аннексии сопоставимы, за четыре года выросло с 15 до 39%. Число респондентов, уверенных, что она нанесла вред, увеличилось с 5 до 7%, 14% заявили об исключительно негативном влиянии на экономику России, указано на сайте фонда.

Однако, абсолютное большинство жителей Крыма и России по-прежнему считают аннексию Крыма правильным решением. Согласно опубликованному накануне опросу ВЦИОМ, 89% жителей Крыма сегодня бы вновь проголосовали за «вхождение Крыма в состав России».

Автономная Республика Крым была отторгнута от Украины весной 2014 года в результате спланированной Москвой спецоперации после Евромайдана.