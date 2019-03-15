МИД РФ попросило более уважительного отношения к послу Бабичу

Россия рассчитывает на более уважительное отношение к своему послу Михаилу Бабичу со стороны Министерства иностранных дел Беларуси. Об этом заявил статс-секретарь и заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин.

«Мы ознакомились с реакцией пресс-секретаря министерства иностранных дел Белоруссии, и я бы сказал, что мы вправе рассчитывать на более уважительное отношение к послу Российской Федерации в Минске», — отметил он, передает БелаПАН со ссылкой на РИА «Новости».

Сегодня МИД Беларуси отреагировал на опубликованное накануне интервью Бабича агентству РИА «Новости». Пресс-секретарь министерства Анатолий Глаз подверг резкой критике ряд высказываний дипломата. По его словам, Бабич «просто не понял разницы между федеральным округом и независимым государством». «Хотелось бы порекомендовать больше времени посвятить тому, чтобы вникнуть в специфику страны пребывания, познакомиться с ее историей и проявить немного уважения. Иногда такой стиль работы дает гораздо больший результат, чем апробирование на себе совершенно нехарактерной для серьезной российской дипломатической школы роли адепта «публичной дипломатии», — подчеркнул он.

«Отношения между нашими странами и народами гораздо более глубокие и всеобъемлющие, нежели искусственный, подтасованный набор цифр, за которые регулярно хватается российский дипломат. Но это его право — определять для себя планку, которая превращает его в счетовода либо подающего надежды бухгалтера», — отметил Глаз.

В ответ находящийся в рабочей поездке в Витебск российский посол заявил, что РФ спокойно реагирует на комментарии МИД Беларуси. По его словам, выработанные решения по дальнейшей интеграции «надо еще эффективно реализовать». «А все остальное, вот эта болтовня, имеет место быть. Мы очень спокойно к ней относимся», — заявил дипломат.