В Бресте вступил в силу приговор сомалийцу за содействие нелегальной миграции

Вступил в силу приговор, вынесенный 48-летнему гражданину Британии, уроженцу Могадишо.

Судебная коллегия по уголовным делам Брестского областного суда оставила приговор суда первой инстанции без изменения, апелляционную жалобу иностранца — без удовлетворения.

29 июля 2018 года иностранец прилетел в Минск с целью содействия гражданам Республики Сомали (трем взрослым и одному ребенку) в незаконном выезде из Беларуси в страны Евросоюза. Для них он привез подложные паспорта. Фигурант дела действовал из корыстных побуждений, рассчитывая получить материальную выгоду не менее чем в шесть тысяч евро.

В Минске он встретился с гражданами Сомали, которые приехали из России, где находились по паспортам болельщиков ЧМ по футболу. После этого они купили билеты на поезд Москва — Париж до Франкфурта. Утром 1 августа в железнодорожном пункте пропуска «Брест» при прохождении пограничного контроля сомалийцы, которые ехали по подложным паспортам, и британец были задержаны. Граждан Сомали оштрафовали и депортировали из Беларуси.

10 января суд Ленинского района Бреста признал гражданина Великобритании виновным по ч. 1 ст. 371-1 УК (организация незаконной миграции) и приговорил к одному году и шести месяцам лишения свободы в колонии общего режима.

Гражданин Британии просил снизить срок наказания в виде лишения свободы.