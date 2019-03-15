Суд в Екатеринбурге отказался арестовывать за коррупцию пропутинского депутата

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Ленинский суд Екатеринбурга не стал арестовывать депутата Госдумы от «Справедливой России» Вадима Белоусова, обвиняемого в получении взятки в 53,5 млн долларов.

Вадим Белоусов. Фото: «Коммерсант»

«Суд постановил отказать в удовлетворении ходатайства следователя», — сказала судья Надежда Ханкевич, передает «Медиазона».

Адвокат Игорь Трунов сообщил, что депутата вызвали на допрос, а затем увезли в суд для избрания меры пресечения.

В декабре 2018 года Госдума удовлетворила просьбу Генпрокуратуры, лишив Белоусова депутатской неприкосновенности и разрешив возбудить против него уголовное дело. По версии следствия, депутат получил взятку вместе с экс-губернатором Челябинской области Михаилом Юревичем.
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Тэги: Госдума взятка коррупция суд Персона: Вадим Белоусов Игорь Трунов

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