Литва построит поверхностный ядерный могильник рядом с белорусской границей

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Не действующая уже десять лет Игналинская АЭС объявила конкурс подрядчика на строительство поверхностного могильника для радиоактивных отходов стоимостью примерно 100 млн евро.

Могильник планируется построить в деревне Стабатишке, что в четырех километрах от границы с Беларусью и в 30-ти от крупного латвийского города Даугавпилса, сообщает Delfi.lt.

Беларусь настаивает на размещении литовского радиоактивного могильника вдали от границы с Беларусью

Победителю конкурса предстоит возвести два железобетонных модуля, в которых можно будет разместить до 70 тыс. кубометров обработанных, упакованных в бетонные контейнеры радиоактивных отходов. Отходы будут размещаться в них до 2038 года, когда ИАЭС окончательно перестанет функционировать.

В будущем, если понадобится, будет построен третий модуль, тогда могильник сможет вмещать около 100 тыс. кубометров отходов.

Проект B25-2 финансируется на средства Евросоюза.

 
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Тэги: Игналинская АЭС Беларусь-Литва ядерный могильник Город: Висагинас

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