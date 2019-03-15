«Московским хамам здесь не место». Экс-кандидат в президенты потребовал выслать посла России

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Сопредседатель oргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» Виталий Рымашевский назвал Михаила Бабича московским хамом.

Оппозиционный политик поддержал оценку белорусского МИД в отношении действий и высказываний российского дипломата и заявил о том, что тот должен быть выслан из Беларуси, сообщается на сайте БХД.

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«Московским хамам не место на белорусской земле! Полностью согласен с оценкой белорусского МИД в отношении действий и высказываний российского посла. Бабич действительно постоянно ведет себя здесь, как заместитель царя на оккупированной территории. Такая позиция никак не способствует нормальным отношениям между Беларусью и Россией. Считаю, что он уже достаточно сделал заявлений, которые не позволяют ему дальше находиться в Беларуси. Бабич должен быть немедленно выслан из страны», — заявил Рымашевский.
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Тэги: Беларусь-Россия посол России дипломатический скандал БХД Персона: Виталий Рымашевский Михаил Бабич

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