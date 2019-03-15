Посол России доволен переговорами с белорусскими оппозиционерами и готов встречаться чаще

Михаил Бабич назвал разговор с экс-кандидатом в президенты Татьяной Короткевич и ее партнером по общественной кампании «Говори правду» Андреем Дмитриевым содержательным.

Российская сторона не против диалога с представителями демократических сил Беларуси, заявил дипломат посол в ходе рабочего визита в Витебск, отвечая на вопрос TUT.by . В качестве положительного примера дипломат привел свою встречу 12 марта с лидерами общественной кампании «Говори правду».

«Мы обсудили ряд достаточно острых вопросов, которые волнуют большое количество граждан в России и Беларуси. Сейчас идет определенная истерия в отношении планов по строительству Союзного государства: как оно будет развиваться, что за этим стоит. Это нагнетается и в Польше, и в странах НАТО, и в других странах, которые не имеют отношения к формату белорусско-российских отношений. Я рассказал, что все эти инсинуации — относительно какого-то «поглощения», каких-то возможных недружественных действий со стороны России в отношении Беларуси — невозможны. Это невозможно даже не то что политически, а в силу отношений между нашими людьми. И моя задача как посла Российской Федерации — снять эту настороженность, дать объективную информацию, ответить на самые острые вопросы», — сказал посол.

Бабич уточнил, что такой диалог возможен не только с компанией «Говори правду», а со всеми, кто в нем заинтересован — с журналистами, политологами, представителями политических партий, религиозных конфессий, включая руководителей БНФ, ОГП и других.

«Наша задача — максимально честно, открыто, профессионально объяснить реальное положение дел, снять напряжение, настороженность в обществе, которая сегодня в основном нагнетается извне. Идет мощнейшая информационная кампания с целью давления на людей: сегодня очень продвинутые технологии манипуляции общественным мнением. И наша работа нацелена на то, чтобы не дать раскачать политическую ситуацию, успокоить людей и создать возможности для долгосрочной и эффективной работы между нашими братскими народами», — заключил дипломат.