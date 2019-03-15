Криушенко назвал футболистов, которых возьмет на матчи против Нидерландов и Северной Ирландии

Главный тренер национальной сборной Беларуси по футболу Игорь Криушенко определился со списком игроков, вызванных на первые матчи квалификации чемпионата Европы 2020 против сборных Нидерландов и Северной Ирландии.

21 марта в Роттердаме белорусы сыграют против Нидерландов, а 24 марта — в Белфасте против Северной Ирландией. Обе игры начнутся в 22:45 по минскому времени.

К этим матчам будут готовиться:

вратари: Андрей Горбунов («Торпедо-БелАЗ», Жодино), Андрей Климович («Шахтер», Солигорск), Антон Чичкан (БАТЭ, Борисов);

защитники: Александр Мартынович («Краснодар», Россия), Игорь Шитов («Динамо», Минск), Денис Поляков («Урал», Екатеринбург, Россия), Максим Володько («Арсенал», Тула, Россия), Михаил Сиваков («Оренбург», Россия), Алексей Риос, Захар Волков (оба — БАТЭ);

полузащитники: Александр Глеб, Станислав Драгун, Игорь Стасевич (все — БАТЭ), Сергей Кисляк, Павел Нехайчик, Павел Савицкий (все — «Динамо», Брест), Антон Путило («Алтай», Измир, Турция) Юрий Ковалев («Шахтер», Солигорск), Иван Маевский («Астана», Казахстан), Юрий Кендыш («Шериф», Тирасполь, Молдова);

нападающие: Николай Сигневич («Ференцварош», Будапешт, Венгрия), Денис Лаптев («Динамо», Брест), Антон Сарока («Локерен», Бельгия).