Еще несколько украинских телеканалов подали заявки на вещание в Беларуси. Об этом на прошедшей 15 марта в Минске презентации украинского государственного телеканала ​UA TV сообщил Вадим Тиханович, директор компании «Навигатор ТВ» — официального дистрибьютера UA TV на территории Беларуси.

Посол Украины Игорь Кизим

По словам Тихановича, 14 марта подали заявки на вещание в Беларуси телеканалы 1+1 International и «Квартал». Ранее заявки подали украинские каналы Star Cinema и Star Family, они находятся на рассмотрении. Также заявку на вещание планирует подавать «Інтер+».

Тиханович также рассказал о ситуации с вещанием UA TV в регионах Беларуси.

«Заключено 20 договоров по республике, в основном в Брестской и Гомельской областях. Канал пользуется спросом в приграничном регионе. В Минске практически все небольшие кабельные операторы подключены. Надеемся, что включат velcom и „Белтелеком“, с ними сейчас есть устная договоренность о включении в пакет с иностранными каналами», — сказал Тиханович.

UA TV — украинский телеканал иновещания, который начал свою работу 1 октября 2015 года. Телеканал вещает круглосуточно на трех языках — украинском, русском и английском. Переговоры о его запуске на территории Беларуси велись с конца 2014 года, в середине февраля 2019-го он начал свою работу.

Государственный секретарь Министерства информационной политики Украины Артем Биденко

Директор телеканала «UA TV» Людмила Березовская

Фото Сергея Балая