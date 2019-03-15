Почти треть ВИЧ-инфицированных в Беларуси не получают лечение

В Беларуси лечение получает 74% от общего количества зарегистрированных ВИЧ-инфицированных, сообщил главный внештатный специалист по оказанию медицинской помощи пациентам с ВИЧ-инфекцией Министерства здравоохранения Олег Скрипко.

По итогам 2018 года лечение проходили 14 225 человек, из которых 4347 начали его в прошлом году. В настоящее время в Беларуси проходят антиретровирусную терапию около 16 тысяч человек. Планируется, что по итогам 2019 года лечение получат 19 500 человек.

На 1 февраля 2019 года в Беларуси зарегистрировано 21 022 человека с ВИЧ-инфекцией. Распространенность составляет 221,5 на 100 тыс. населения.

Самое большое количество ВИЧ-инфицированных в Гомельской области — 7973, из которых АРВ-терапию получают 5823 человека. Самое маленькое число ВИЧ-позитивных в Гродненской области — 893, из них лечатся 705. В столице 4563 человека с положительным ВИЧ-статусом, из них лечатся 3.225.

Скрипко отметил важность АРВ-терапии как средства продления и улучшения качества жизни ВИЧ-инфицированных, а также как профилактическую меру против распространения ВИЧ. Он подчеркнул, что это особенно актуально с учетом, что гетеросексуальные контакты в настоящее время являются ведущим путем передачи ВИЧ, который распространяется в общей популяции.

Специалист рассказал, что в настоящее время лечение ВИЧ-инфекции ведется в основном за счет бюджета, а также лекарствами, закупленными в прошлом году за счет средств Глобального фонда по лечению ВИЧ, туберкулеза и малярии. Неснижаемый резерв препаратов для АРВ-терапии есть в Беларуси на шесть-восемь месяцев.

Вместе с тем Скрипко отметил наличие проблем с поставками препаратов, например, есть задержки поставок, переносы их сроков, но прерывания лечения из-за нехватки препаратов не было.

Предыдущий проект, финансирующий программы профилактики ВИЧ и туберкулеза, был завершен 28 декабря 2018 года. В связи с этим закупки лекарственных препаратов для лечения сложных форм туберкулеза и антиретровирусной терапии для людей, живущих с ВИЧ, за средства Глобального фонда не производятся.

До сих пор правительством Беларуси не одобрен проект международной технической помощи фонда «Укрепление национальной системы профилактики, лечения, ухода и поддержки в связи с ВИЧ и туберкулезом в Республике Беларусь» на сумму в размере 14,5 млн долларов.