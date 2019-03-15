Беларусь депортирует иранца — ему грозит смертная казнь

Решение о депортации принято: в течение недели Мехрдад Джамшидиян может оказаться в Иране, где его, вероятнее всего казнят.

Мехрдад Джамшидиян жил в Беларуси с 1993 года. У него был бизнес, он встретил жену, здесь у него родились трое детей — все граждане Беларуси, сообщается на правозащитном сайте Human Constanta .

В 2012 году в Иране убили его брата и мать. По материалам следствия это случилось в сентябре, когда Мехрдад был в Беларуси. Но именно его стали подозревать в этом убийстве. 7 лет назад Иран запросил экстрадицию Мехрдада. Тогда Беларусь не нашла достаточных оснований для экстрадиции — документы, предоставленные Ираном, были недостаточно доказательны.

С того времени Мехрдада несколько раз арестовывали, лишили вида на жительство, не дают гражданство, ему отказались дать статус беженца. Последний раз его задержали в июне 2018 года и по сегодняшний день он находится в изоляторе. В тюрьме у него случился сердечный приступ. У его сына был рак костного мозга, а сейчас раком заболела его жена.

Правозащитники неоднократно обращались в суд, пытались помочь семье Джамшидияна с обращениями в международные органы чтобы защитить его и не дать депортировать.

В конце декабря 2017 года Комитет ООН по правам человека установил, что в случае его возврата в Иран ему угрожают пытки и смертная казнь. Комитет потребовал от Беларуси не высылать его в Иран. И до сегодняшнего дня Беларусь следовала этому решению, соблюдала свои международные обязательства и не поднимала вопрос о депортации Джамшидияна.

Сейчас нам известно, что решение о его депортации принято и уже на этой неделе его могут отправить в Иран. Вероятнее всего, там его жизнь не будет спокойной и долгой. Мы не знаем, что ещё можно сделать для Мехрдада, который за последние годы прошёл через всевозможные мучения и лишения.

Мы призываем Министерство иностранных дел Беларуси, ответственное за исполнение решений международных органов не допустить депортацию Мехрдада Джамшидияна в Иран. Этим решением Беларусь нарушит международные договоры — пакт о гражданских и политических правах и Конвенцию против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания.

Законодательство нашей страны также запрещает высылать человека в иностранное государство, если там ему угрожает смертная казнь и пытки.