Белорусским государственным СМИ запретили приходить на пресс-конференцию посла России
Пресс-секретарь агентства «Sputnik Беларусь» Павел Тухто рассказал, что на данный момент на мероприятие, приуроченное к годовщине аннексии Крыма, аккредитовались исключительно негосударственные СМИ.
О запрете посещать пресс-конференцию государственным СМИ сообщил источник в одной из редакций, передает радиостанция
Заявления, сделанные дипломатом, вызвали резкую реакцию в МИД Беларуси. Пресс-секретарь ведомства Анатолий Глаз назвал посла РФ «подающим надежды бухгалтером» и сказал, что тот не отличает суверенное государство от одного из округов России.
Пресс-конференция Михаила Бабича должна состояться в Минске 18 марта. Она будет посвящена пятилетию аннексии Крыма Россией.