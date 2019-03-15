Белорусским государственным СМИ запретили приходить на пресс-конференцию посла России

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Пресс-секретарь агентства «Sputnik Беларусь» Павел Тухто рассказал, что на данный момент на мероприятие, приуроченное к годовщине аннексии Крыма, аккредитовались исключительно негосударственные СМИ.

О запрете посещать пресс-конференцию государственным СМИ сообщил источник в одной из редакций, передает радиостанция «Говорит Москва». Кроме того, по данным источника, им также запретили писать об интервью Бабича агентству РИА «Новости» от 14 марта.

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Заявления, сделанные дипломатом, вызвали резкую реакцию в МИД Беларуси. Пресс-секретарь ведомства  Анатолий Глаз назвал посла РФ «подающим надежды бухгалтером» и сказал, что тот не отличает суверенное государство от одного из округов России.

Пресс-конференция Михаила Бабича должна состояться в Минске 18 марта. Она будет посвящена пятилетию аннексии Крыма Россией.
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Тэги: спутник Беларусь-Россия государственные СМИ Дом Москвы Персона: Павел Тухто

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