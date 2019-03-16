Циклон с Балтики накроет Беларусь
В субботу, 16 марта, погоду на территории республики будет определять циклон, смещающийся с Балтийского моря через территорию республики, и его атмосферные фронты.
Будет облачная с прояснениями погода. Временами осадки, в основном дождь.
Ветер южный с переходом на северо-западный порывистый, в юго-западных районах сильный порывистый. Температура воздуха максимальная днем +3..+8°C.
В столице вероятность дождя очень высока, порывистый ветер. Воздух днем прогреется до +4..+6°C.