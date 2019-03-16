Белстат: реальные доходы белорусов в январе выросли на 7,2%

Реальные располагаемые денежные доходы населения Беларуси в январе 2019 году выросли на 7,2% к уровню января 2018 года, сообщает Национальный статистический комитет.

В общем объеме денежных доходов оплата труда занимает 62,8%, доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, — 7,5%, трансферты населению (пенсии, пособия, стипендии и другие) — 25,3%, доходы от собственности и прочие — 4,4%.

Динамика роста доходов в минувшем году, по данным Белстата, выглядела так: в январе 2018 года по отношению к январю 2017-го — 7,8%, в январе-феврале — 7,5% к соответствующему периоду 2017 года, январе-марте — 7,6%, январе-апреле — 7,4%, январе-мае — 7,7%, январе-июне — 7,6%, январе-июле — 7,7%, январе-августе — 7,8%, январе-сентябре — также 7,8%, январе-октябре — 8,1%, январе-ноябре — 8,4%.

По итогам 2018 года реальные денежные доходы населения выросли на 8%, 2017-го — на 2,4%. Рост показателя наметился по итогам девяти месяцев 2017 года. До этого реальные денежные доходы населения падали более двух лет.