Объявлен оранжевый уровень опасности

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Из-за неблагоприятных погодных явлений (в субботу прогнозируется сильный порывистый ветер) объявлено штормовое предупреждение — оранжевый уровень опасности.

Белорусские спасатели дали полезные советы и рекомендации, выполнив которые можно избежать крупных неприятностей:

  • уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;
  • авто поставьте в гараж, при его отсутствии – припаркуйте машину вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций;
  • находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;
  • избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи, потенциально опасных промышленных объектов).
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Тэги: оранжевый уровень опасности штормовое предупреждение сильный ветер

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