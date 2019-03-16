Объявлен оранжевый уровень опасности

Из-за неблагоприятных погодных явлений (в субботу прогнозируется сильный порывистый ветер) объявлено штормовое предупреждение — оранжевый уровень опасности.

Белорусские спасатели дали полезные советы и рекомендации, выполнив которые можно избежать крупных неприятностей: