Объявлен оранжевый уровень опасности
Из-за неблагоприятных погодных явлений (в субботу прогнозируется сильный порывистый ветер) объявлено штормовое предупреждение — оранжевый уровень опасности.
Белорусские спасатели дали полезные советы и рекомендации, выполнив которые можно избежать крупных неприятностей:
- уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;
- авто поставьте в гараж, при его отсутствии – припаркуйте машину вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций;
- находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;
- избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи, потенциально опасных промышленных объектов).