Двух рыбаков спасли с отколовшейся льдины на Чижовском водохранилище
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В Минске 42- и 35-летний рыбаки были спасены с отколовшейся льдины на Чижовском водохранилище.
По информации столичных спасателей, ЧП произошло накануне днем в районе улицы Голодеда напротив дома №60.
Когда работники МЧС прибыли на место вызова, мужчины находились на льдине на расстоянии 200 метров от берега (глубина в данном месте около трех метров) на льдине (размеры – 70х300 метров; толщина льда – 13 сантиметров).
При спасении рыбаков использовались веревка и лодка.