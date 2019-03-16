Двух рыбаков спасли с отколовшейся льдины на Чижовском водохранилище

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В Минске 42- и 35-летний рыбаки были спасены с отколовшейся льдины на Чижовском водохранилище.

Фото МЧС

По информации столичных спасателей, ЧП произошло накануне днем в районе улицы Голодеда напротив дома №60.

Когда работники МЧС прибыли на место вызова, мужчины находились на льдине на расстоянии 200 метров от берега (глубина в данном месте около трех метров) на льдине (размеры – 70х300 метров; толщина льда – 13 сантиметров).

При спасении рыбаков использовались веревка и лодка.
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Тэги: МЧС зимняя рыбалка Чижовское водохранилище Город: Минск

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