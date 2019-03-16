На антипрезидентском митинге в Алжире ранили 11 полицейских

Сотни тысяч митингующих собрались в центре Алжира в ходе самых больших протестов против 20-летнего правления президента Абдельазиза Бутефлики с момента начала беспорядков в прошлом месяце.

Полиция задержала 75 демонстрантов. Отмечается, что задержания были связаны с кражами, насилием, а также с повреждением транспортных средств, государственной и частной собственности, сообщает Africa News .

На фоне масштабных антиправительственных протестов Бутефлика отказался от участия в президентских выборах. В Алжире отложили их проведение с 18 апреля на неопределенный срок.

Бутефлика, который руководит Алжиром с 1999 года, на публике появлялся лишь несколько раз после перенесенного инсульта в 2013 году.