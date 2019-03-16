Возле станции метро «Грушевка» снесут более 30 частных домов

Между бизнес-центром «Красавік» и жилым комплексом «Грушевский Посад» вдоль проспекта Дзержинского построят высотное жилье и многофункциональный центр.

Торги пройдут 16 апреля. Начальная цена участка с учетом сноса частного сектора — более 17 миллионов, передает TUT.by .

Источник: «Яндекс.Карты»

Первый надел в 4,9 гектара нужно застроить многоэтажными домами и объектами общественного назначения. А на площади в 1,9 гектара надо возвести многофункциональный комплекс. Для реализации этих задумок нужно будет снести и расселить частный сектор. Еще одно обременение — возвращение после сноса и расселения в состав земель Минска участка в 1,91 гектара. Видимо, город собирается строить на нем социальную инфраструктуру вроде детского сада.

Участок под многофункциональный комплекс не единожды выставляли на аукцион отдельным лотом, но желающих его приобрести не было. Судя по всему, поэтому было принято решение дать его в нагрузку к куда более интересному лоту.