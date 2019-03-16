Пассажиры BMW погибли в аварии под Солигорском

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ДТП произошло возле деревни Равецкий Лес в Солигорском районе 16 марта.

BMW E39, в котором находились три человека, вылетел с дороги и врезался в дерево: погибли два пассажира, молодые парни из Солигорска, водитель серьезно травмирован, сообщает TUT.by.

Один парень 1997 года рождения вылетел из машины, лежал на земле и не подавал признаков жизни.  Второй пассажир был в машине. Водитель был весь в крови, но пытался помочь пострадавшим приятелям.
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Тэги: ДТП со смертельным исходом авария Город: Солигорск

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