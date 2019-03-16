Россельхознадзор снял ограничения на импорт продукции шести предприятий Беларуси

Россельхознадзор с 16 марта снимает временные ограничения на поставки продукции шести белорусских предприятий, сообщило российское ведомство.

В соответствии с дорожной картой по процедуре снятия взаимных ограничений по поставкам продукции животноводства на 2019 год, а также с учетом устранения нарушений и гарантий белорусской стороны, право поставок в Россию вновь получили: ООО «Праймилк» — сухой молочной продукции; филиал «Осиповичский» ОАО «Бабушкина крынка» — сухой молочной продукции.

Кроме того, с учетом устранения выявленных нарушений и гарантий ветеринарной службы Беларуси, отменяются временные ограничения на поставки в Россию ПУП «Мстиславльмолоко» — сыров; филиал «Быховский» ОАО «Бабушкина крынка» — сухой молочной продукции; ОАО «Молочная компания Новогрудские дары» — сыров, масла; ОАО «Ошмянский мясокомбинат» (за исключением продукции, запрещенной к ввозу по причине действующих ограничений по АЧС).

Поставки допускаются при условии ввоза продукции в режиме усиленного лабораторного контроля.