Агентство Sputnik опровергло запрет аккредитации государственным СМИ

Пресс-секретарь «Sputnik Беларусь» Павел Тухто рассказал Naviny.by, что на данный момент на мероприятие, приуроченное к годовщине аннексии Крыма, аккредитовалось несколько государственных СМИ Беларуси и России.

«Речь идет о телеканалах и интернет-СМИ, но назвать их не могу. Ожидаем еще большее их количество. По опыту, государственные медиа могут аккредитоваться за час или позвонить сразу перед мероприятием с вопросом "Как к вам приехать"», — сказал Тухто.

Представитель агентства уточнил, что аккредитация проходит активно и проводится, чтобы знать, на сколько людей готовить зал.

Накануне о запрете посещать пресс-конференцию Михаила Бабича в минском Доме Москвы государственным СМИ сообщил источник российской радиостанции в одной из редакций.