Милиция сорвала лекцию российского альманаха в Минске
Издателя некоммерческого альманаха о насилии Moloko Plus Павла Никулина и редактора Яна Потарского задержали и отвезли в Советское РУВД.
Павел Никулин, Ян Потарский, Софико Арифджанова и Андрей Каганских должны были выступить в минском Press Club: рассказать, как собрать деньги на собственный проект, организовать работу в горизонтальной редакции, справиться с юридическими, этическими и экономическими проблемами.
К началу мероприятия прибыли сотрудники милиции, проверяли паспорта у пришедших. Внутрь пускали лишь тех, кто предоставлял документ, удостоверяющий личность.
В сентябре полицейские сорвали презентацию альманаха в Нижнем Новгороде. Двое его авторов и главный редактор Павел Никулин были задержаны. До этого силовики приходили на презентации альманаха в Краснодаре и Петербурге.
|Первый номер альманаха Moloko Plus поступил в продажу в сентябре 2016 года, он был посвящен теме терроризма. Темой второго номера стали наркотики — он вышел в августе 2017 года. Третий, посвященный революциям, номер был отпечатан в апреле 2018-го. Цена каждого выпуска привязана к номеру соответствующей статьи Уголовного кодекса РФ: первый стоит 205 рублей (терроризм), второй — 228 (хранение наркотиков), третий — 278 (насильственный захват власти). Издание позиционирует себя как «контркультурный альманах о насилии», а его название— отсылка к напитку из романа «Заводной апельсин» Энтони Берджесса. Герои пили его перед началом «ультранасилия». Команда работает над четвертым — «Патриархат».