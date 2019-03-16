Милиция сорвала лекцию российского альманаха в Минске

Издателя некоммерческого альманаха о насилии Moloko Plus Павла Никулина и редактора Яна Потарского задержали и отвезли в Советское РУВД.

Павел Никулин, Ян Потарский, Софико Арифджанова и Андрей Каганских должны были выступить в минском Press Club: рассказать, как собрать деньги на собственный проект, организовать работу в горизонтальной редакции, справиться с юридическими, этическими и экономическими проблемами.

К началу мероприятия прибыли сотрудники милиции, проверяли паспорта у пришедших. Внутрь пускали лишь тех, кто предоставлял документ, удостоверяющий личность.

В сентябре полицейские сорвали презентацию альманаха в Нижнем Новгороде. Двое его авторов и главный редактор Павел Никулин были задержаны. До этого силовики приходили на презентации альманаха в Краснодаре и Петербурге.