Норвегия выиграла женскую эстафету на чемпионате мира по биатлону

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Команда Норвегии стала победительницей женской эстафеты на чемпионате мира по биатлону, который проходит в шведском Эстерсунде.

Кадр из трансляции телеканала «Беларусь 5»

Второе место заняла команда Швеции, проигравшая чемпионкам 24,3 секунды. Третьей стала сборная Украины (+35,1).

При этом в пассиве у норвежек один штрафной круг и восемь дополнительных патронов, тогда как шведки и украинки огневые рубежи прошли чисто.

Команда Беларуси заняла 11-е место (+2:33,1). В составе белорусской эстафеты бежали Динара Алимбекова (1+4), Ирина Кручинкина (0+1), Елена Кручинкина (0+2) и Ирина Кривко (0+2).

Всего участие в гонке приняли 23 сборных.

Сегодня в Эстерсунде пройдет и мужская эстафета.
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Тэги: биатлон Персона: Динара Алимбекова Ирина Кручинкина Елена Кручинкина Ирина Кривко Город: Эстерсунд

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