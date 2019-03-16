Норвегия выиграла женскую эстафету на чемпионате мира по биатлону
Команда Норвегии стала победительницей женской эстафеты на чемпионате мира по биатлону, который проходит в шведском Эстерсунде.
Второе место заняла команда Швеции, проигравшая чемпионкам 24,3 секунды. Третьей стала сборная Украины (+35,1).
При этом в пассиве у норвежек один штрафной круг и восемь дополнительных патронов, тогда как шведки и украинки огневые рубежи прошли чисто.
Команда Беларуси заняла 11-е место (+2:33,1). В составе белорусской эстафеты бежали Динара Алимбекова (1+4), Ирина Кручинкина (0+1), Елена Кручинкина (0+2) и Ирина Кривко (0+2).
Всего участие в гонке приняли 23 сборных.
Сегодня в Эстерсунде пройдет и мужская эстафета.