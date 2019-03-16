Видеофакт. ФК «Витебск» стал последним полуфиналистом Кубка Беларуси
Витебчане уступали гомельскому «Локомотиву», но сравняли счет и вышли вперед.
Матч на стадионе гомельской СДЮШОР №8 завершился проигрышем хозяев со счетом 1:2. На 44-й минуте у гомельчан отличился Вашкель. На 51-й минуте Старгородский счет сравнял, на 88-й Золотов принес победу гостям.
В первой встрече гомельчане также уступили — 0:1. «Витебск» вышел в полуфинал Кубка страны с общим счетом 3:1.
В четверку турнира также пробились минское «Динамо», «Шахтер» и неожиданно победившая БАТЭ «Ислочь».