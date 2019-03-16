Видеофакт. ФК «Витебск» стал последним полуфиналистом Кубка Беларуси

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Витебчане уступали гомельскому «Локомотиву», но сравняли счет и вышли вперед.

Матч на стадионе гомельской СДЮШОР №8 завершился проигрышем хозяев со счетом 1:2. На 44-й минуте у гомельчан отличился Вашкель. На 51-й минуте Старгородский счет сравнял, на 88-й Золотов принес победу гостям.

 

 

В первой встрече гомельчане также уступили — 0:1. «Витебск» вышел в полуфинал Кубка страны с общим счетом 3:1.

В четверку турнира также пробились минское «Динамо», «Шахтер» и неожиданно победившая БАТЭ «Ислочь».

Читать полностью:  https://sport.tut.by/news/football/630125.html?crnd=5617
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Тэги: ФК Локомотив-Гомель ФК Витебск Кубок Беларуси Город: Гомель

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