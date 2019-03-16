Норвегия выиграла и мужскую эстафету на чемпионате мира по биатлону

Команда Норвегии стала победителем мужской эстафеты на чемпионате мира по биатлону, который проходит в шведском Эстерсунде. Ранее сегодня же Норвегия выиграла и женскую эстафету.

Кадр из трансляции телеканала «Беларусь 5»

Второе место в мужской эстафете заняла команда Германии (+38,1), третьей стала команда России (+1:04,1).

Все команды-медалисты обошлись без штрафных кругов.

Команда Беларуси заняла 10-е место, проиграв чемпиону 2 мин. 4 секунды. В составе белорусской сборной бежали Антон Смольский (0+2), Роман Елётнов (0+3), Сергей Бочарников (0+1) и Владимир Чепелин (0+3).

Кадр из трансляции телеканала «Беларусь 5»

Всего в эстафете приняли участие 26 команд.

17 марта, в заключительный день чемпионата мира, состоятся гонки с общего старта. Беларусь будет представлена только в женской гонке, где побежит Ирина Кривко.

Сборная Норвегии досрочно стала победителем медального зачета. Сейчас на ее счету 5 золотых медалей, 3 серебряных и 1 бронзовая. Далее следуют: Германия – 2-2-2, Швеция – 1-1-1, Украина – 1-0-1, Словакия – 1-0-0, Италия – 0-2-1, Россия – 0-1-1, Болгария – 0-1-0, Франция – 0-0-3.