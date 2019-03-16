В возрасте 38 лет скончалась российская певица Юлия Началова

16 марта в Москве ушла из жизни популярная российская певица и телеведущая Юлия Началова. Ей было 38 лет.

Юлия Началова. Фото wikimedia

По сообщениям российских СМИ, Началова умерла в одной из московских больниц, куда попала в начале этой недели. Певица страдала от подагры и сахарного диабета

Врачи ввели Началову в состояние искусственной комы, женщина находилась в стабильно тяжелом положении. По предварительной информации, было принято решение ампутировать ногу певицы, но ослабленный организм Юлии Началовой не выдержал нагрузки.

У певицы осталась 12-летняя дочь Вера от брака с футболистом Евгением Алдониным.

Юлия Началова родилась в 1981 году в Воронеже. Ее отец Виктор Началов — известный аранжировщик и автор песен. Его песни были в репертуаре Юлии. Мама Таисия Началова также профессионально занималась музыкой.

Первая слава пришла в 1992 году после победы на детском конкурсе «Утренняя звезда», а уже в 1995-м Началова выпустила первый альбом. Принимала участие в четвертом сезоне телешоу «Последний герой» (ОРТ) и «Один в один» («Россия-1»). Была ведущей на каналах «Россия-1», «Звезда» и СТС.

Всего выпустила восемь альбомов. Снялась в четырех фильмах.