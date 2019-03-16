Журналистов российского альманаха moloko plus три часа продержали в Советском РУВД

Журналисты российского альманаха moloko plus Павел Никулин и Ян Потарский, задержанные 16 марта в Минске, отпущены из милиции.

«Считают, что мы совершили административное правонарушение — распространение экстремистских материалов. Экспертизы не было. Такие новости», — сообщается в telegram-канале альманаха .

В УВД Советского района Минска российских журналистов продержали три часа, сообщает Белорусская ассоциация журналистов, которая помогла найти для них адвокатов.

Никулина и Потарского освободили без составления протоколов, однако милиция забрала их презентационные материалы, чтобы проверить на наличие экстремистского содержания.

Сотрудники moloko plus были задержаны около 16:00 в «Пресс-клубе», куда приехали для проведения открытой лекции. Они планировали поделиться опытом по сбору денег на собственный проект, организации работы редакции, рассказать о том, как справляться с юридическими, этическими и экономическими проблемами.

moloko plus — некоммерческий альманах, посвященный проблемам насилия. Уже вышли три номера альманаха: «Терроризм», «Наркотики» и «Революция». Команда работает над четвертым — «Патриархат». В России власти периодически задерживают сотрудников moloko plus, а также препятствуют распространению альманаха, сообщает БелаПАН.