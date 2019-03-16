Цены на бензин в Беларуси вновь повышаются на 1 копейку

17 марта розничные цены на АЗС увеличиваются на 1 копейку. Очередное повышение цен на автомобильное топливо анонсировал концерн «Белнефтехим».

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Цена бензина АИ-92-К5-Евро составит 1,47 рубля, АИ-95-К5-Евро — 1,58, АИ-98-К5-Евро — 1,79, дизельного топлива — 1,58 рублей.

Цены на автомобильное топливо повышаются «с целью компенсации затрат НПЗ на приобретение сырья», поясняют в «Белнефтехиме».

Концерн сообщает, что с начала 2019 года цена российской нефти для белорусских НПЗ в долларовом эквиваленте выросла на 8,8%. Розничные цены на моторное топливо за этот период увеличены в среднем на 2%.

Это уже четвертое подорожание топлива в Беларуси с начала года. Последний раз стоимость топлива увеличивалась 10 марта — цены выросли тоже на 1 копейку, напоминает БелаПАН.