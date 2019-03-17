Названа причина смерти Юлии Началовой

Популярная российская певица и телеведущая Юлия Началова ушла из жизни в возрасте 38 лет – родственники назвали причину ее смерти.

По словам отца Виктора Началова, к медикам, которые неделю боролись за жизнь его дочери, нет никаких вопросов – они делали все профессионально.

Он отметил, что после сильного абсцесса (скопление гноя в органах или тканях в результате воспалительного процесса) у Юлии не выдержало сердце. В прессе сообщается, что жизнь певицы забрала острая сердечная недостаточность.