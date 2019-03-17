Партия «Справедливый мир» требует безотлагательно повысить среднюю зарплату и пенсию

Белорусская партия левых «Справедливый мир» выступает за безотлагательное повышение размеров средней зарплаты и пенсии в Беларуси — не ниже 1.391 и 462 рублей соответственно, заявил зампредседателя партии Константин Мищенко, выступая 16 марта в Минске на международной конференции «Европейские левые за демократическую, солидарную, социальную и справедливую Европу».

Форум, организованный Партией европейских левых (European Left), собрал в белорусской столице около 40 представителей левых партий и организаций из Беларуси, Бельгии, Болгарии, Германии, Греции, Испании, России, Турции, Украины, Финляндии и Чехии.

Мищенко отметил, что по итогам 2018 года средний заработок белорусов составлял 958 рублей, но «такую зарплату получало меньшинство работников», а зарплату ниже средней, согласно официальной статистике, получало 75% трудящихся.

«Каждый пятый труженик зарабатывает менее 500 рублей. Правительство планирует довести уровень среднемесячной начисленной зарплаты в этом году до 1.025 рублей, а в 2020-м — до 1.050 рублей. Однако оно признает, что, несмотря на планируемый номинальный рост, повышения реального уровня заработных плат в ближайшие два года не предусматривается», — сказал политик.

«Сегодня средняя зарплата в Беларуси превышает размер минимального потребительского бюджета в 2,9 раза, — обратил внимание он. — Позиция нашей партии состоит в том, что средняя зарплата должна быть не ниже уровня 4 минимальных потребительских бюджетов. На сегодня это 1.391 рубль, или 568 евро. При этом мы осознаем, что повышать зарплату темпами, превышающими рост производительности труда, можно лишь до определенного предела, после которого возникает реальная опасность всплеска инфляции и девальвации рубля».

Политик также сообщил, что на конец 2018 года минимальная зарплата в Беларуси составляла 305 рублей. В «Справедливом мире» считают, что минимальную зарплату необходимо установить на уровне не ниже минимального потребительского бюджета, который с 1 ноября 2018 года составляет 348 рублей.

«В прошлом году эта позиция нашла свое отражение в генеральном соглашении между правительством, Республиканским объединением нанимателей и профсоюзами. Однако на практике этот пункт соглашения оказался невыполненным. Теперь этот срок перенесен на 1 января 2020 года», — сказал он.

Мищенко обратил внимание на значительное ухудшение властями условий пенсионного обеспечения, которые повысили возраст выхода на пенсию, а также подняли минимальную планку трудового стажа, исключив из него годы, потраченные на воинскую службу, уход за ребенком, престарелым родственником или родственником-инвалидом, обучение, периоды получения пособия по безработице.

«Новый порядок исчисления страхового стажа создает пенсионную ловушку для многих категорий граждан, которым при нехватке страхового стажа не будет назначена трудовая пенсия, — подчеркнул он. — Эти люди, при достижении 60 лет женщинами и 65 лет мужчинами, могут рассчитывать только на социальную пенсию, размер которой сегодня равняется 107 рублям, или менее 44 евро».

«В целом размер пенсий, получаемых абсолютным большинством пенсионеров, а это 27% населения страны, не обеспечивает возможностей для достойной жизни. Повышая пенсионный возраст, власти обещали, что эта мера позволит увеличить реальные размеры получаемых пенсий, но на практике этого не произошло. Более того, соотношение среднего размера назначенных пенсий к среднему размеру начисленной зарплаты снизилась с 40,4% в конце 2015 года до исторического минимума — 33,6% в начале этого года», — сообщил Мищенко.

По его словам, в прошлом году средний размер назначенной пенсии в годовом исчислении равнялся 342 рублям. В этом году «правительство ставит задачу довести отношение средней пенсии к средней зарплате до 40%, что должно составить 410 рублей».

«Это, конечно, определенный прогресс, но наша партия считает, что для обеспечения достойной старости уровень пенсий необходимо довести до 45% от средней зарплаты по стране. Это означает, что к концу этого года средняя назначенная пенсия должна быть не ниже 462 рублей», — пояснил зампредседателя партии.