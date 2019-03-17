В Столинском районе сгорел тепловоз

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ЧП произошло во время движения грузового состава в нескольких километрах от станции Бухличи (Столинский район).

По информации местных спасателей, возгорание произошло в моторном отсеке. Машинисты попытались самостоятельно потушить пожар с помощью огнетушителей. Они отцепили горящую машину и отбуксировали второй тепловоз и вагоны на безопасное расстояние.

Прибывшие спасатели ликвидировали пожар. Огнем повреждены двигатель, электрооборудование, электропроводка головного тепловоза. Пострадавших нет, груз не поврежден.
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Тэги: пожар Город: Столин

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