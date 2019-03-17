День Святого Патрика: Лукашенко направил поздравление президенту Ирландии

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил президента Ирландии Майкла Хиггинса и народ этой страны с национальным праздником – Днем Святого Патрика.

«Рассчитываю на дальнейшее развитие дружественных отношений между нашими странами и плодотворное двустороннее сотрудничество во всех сферах взаимного интереса, – цитирует БелаПАН послание пресс-службы Лукашенко. – Беларусь всегда будет благодарна гражданам Ирландии за их многолетнюю самоотверженную гуманитарную деятельность по поддержке жителей белорусских регионов, пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС».

Лукашенко пожелал президенту Ирландии «крепкого здоровья и успехов на ответственном государственном посту, а ирландскому народу – мира, стабильности и благополучия».

Фото: crowneplazaparisneuilly / Instagram

День святого Патрика символизирует принятие христианства в Ирландии — на государственном уровне его стали праздновать с 1903 года. В этот день принято одеваться в одежду зеленого цвета. Символом Дня святого Патрика является трилистник, который ирландцы считают символом своей страны.

Святой Патрик – один из покровителей Ирландии, при жизни христианский миссионер и епископ. В 16-летнем возрасте его похитили ирландские разбойники и доставили в свою страну в качестве раба. После освобождения Патрик обратился к религии и основал на территории страны сотни церквей.

День святого Патрика празднуют не только в Ирландии, но и в США, Японии, Южной Корее, Аргентине, Австралии, Новой Зеландии, Украине, России, Беларуси.