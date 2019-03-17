Привет из «Мира здоровья»: в Брестской области задержана фура с 18 тысячами литров спирта

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Оперативники управления по борьбе с экономическими преступлениями УВД Гродненского облисполкома и ГУВД Мингориспокома задержали на территории Брестской области фуру с полуприцепом, в которых перевозился контрабандный груз.

Как сообщает группа информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома, грузовик под управлением россиянина следовал из РФ. В грузовом отсеке фуры были обнаружены находившиеся в канистрах 18 тысяч литров жидкости. Согласно предъявленным документам, российская компания «Мир здоровья» перевозила раствор для приготовления лекарственных форм, но эксперты пришли к заключению о том, что в канистрах — спирт.

 

 

Оперативники располагают информацией, что спирт предназначался для реализации на территории Беларуси. Горячительный груз изъят, в отношении водителя составлен административный протокол.

Фото и видео: uvd.grodno.by.
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Тэги: спирт контрабанда Город: Гродно Минск Брест

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