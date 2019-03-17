Привет из «Мира здоровья»: в Брестской области задержана фура с 18 тысячами литров спирта
Оперативники управления по борьбе с экономическими преступлениями УВД Гродненского облисполкома и ГУВД Мингориспокома задержали на территории Брестской области фуру с полуприцепом, в которых перевозился контрабандный груз.
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Оперативники располагают информацией, что спирт предназначался для реализации на территории Беларуси. Горячительный груз изъят, в отношении водителя составлен административный протокол.
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