Фриске, Децл, Началова… — проклятие шоу «Последний герой»?

Смерть Юлии Началовой стала жутким продолжением череды мистических событий, которые преследовали участников проекта «Последний герой», отмечает портал bloknot.ru .

Коллаж: bloknot.ru

Певица скончалась 16 марта в одной из московских больниц от остановки сердца. Трагическая развязка произошла после заражения крови.

Смерть Юлии Началовой потрясла всю страну и напомнила о зловещем совпадении: участники шоу «Последний герой» умирают молодыми. Фриске, Децл, Началова...

Суть данного шоу про выживание заключалась в следующем: группу участников высаживают на необитаемых островах, после этого делят на две команды.

У каждой команды свой остров. Каждые три дня команда соревнуется за право обладания тотемом, он дает ей неприкосновенность. У команды, которая не заполучила тотем, проводится голосование о том, кого надо изгнать из команды. Также каждые пару дней они борются за еду, воду, снаряжение или послания домой.

Когда приходит время и число участников сокращается в два раза, команды объединяются в одну. В конце остается только два человека, и уже выбывшие голосованием решают, кого оставить — этот человек и станет последним героем. В шоу участвуют в основном известные личности и актеры. Все события на проекте порождают конфликтные ситуации, заговоры и расколы в племенах. Некоторые участники вступали в союзы друг с другом или же настраивали других участников против неугодных им.

Съемки в большинстве проходили в Карибском море в Панаме. Местные жители неоднократно предупреждали, что нельзя вести съемки здесь и уж тем более притворяться и играть в древних индейцев. Поговаривают, что во время съемок шоу происходило неладное, так как люди «играя» в древние племена разозлили местных духов.

К примеру, в одном из сезонов почти вся команда отравилась супом из лягушек. Кроме того, участники часто сталкивались с травмами на площадке, а у многих после шоу начались проблемы в личной жизни. Те, кто не верит в сверхъестественное, все же отмечают, что самые яркие звезды популярной передачи трагически погибают один за другим. В разное время в «Последнем герое» участвовали Крис Кельми, Вера Глаголева, Жанна Фриске, Децл, Юлия Началова, а ведущим был Сергей Бодров. Всех их уже нет в живых. При этом смерти экс-участников были мучительными: кто-то годами боролся с раком, кто-то замерз заживо, кого-то погубило пристрастие к алкоголю и наркотикам.