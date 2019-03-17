Противники строительства опасного завода под Брестом намерены создать общественное объединение

На площади Ленина в Бресте в воскресенье, 17 марта, в очередной раз собрались противники строительства аккумуляторного завода. Подобные встречи проходят на площади каждое воскресенье с 25 февраля 2018 года.

На строительстве опасного предприятия. Фото: virtualbrest.by

По оценке правозащитника Владимира Величкина, сегодня на площади находилось около 120 человек.

Участники встречи обсуждали заявление председателя Брестского облисполкома Анатолия Лиса 14 марта на брифинге в Бресте о том, что прорабатывается вопрос создания государственно-общественной группы экологического контроля за деятельностью аккумуляторного завода.

Активист Дмитрий Бекалюк назвал это заявление «чистой воды популизмом», цель которого — «снизить накал протеста».

По его словам, чиновники ссылаются на положительное заключение государственной экологической экспертизы и заверяют, что «все будет хорошо». «Мы просим показать этот документ, но его до сих пор не предоставили общественности, вопреки требованию законодательства», — заявил он. Вместе с тем, отметил активист, национальная система мониторинга состояния окружающей среды в 2018 регулярно выявляла превышение выбросов свинца на предприятии по переработке свинцово-кислотных аккумуляторных батарей и производству марочного свинца и сплавов «Белинвестторг-Сплав» в Белоозерске. Оно входит в группу компаний ПАК, в которую также входит ООО «АйПауэр», строящее под Брестом аккумуляторный завод.

В свою очередь жительница Бреста Татьяна Фесикова отметила, что положительно относится к созданию такой группы, поскольку, по ее словам, это даст возможность «хотя бы побывать на этом заводе и посмотреть его». Она напомнила, что сейчас активистов не пускают на предприятие.

Фесикова также сообщила, что в планах активистов создание в Бреста экологического общественного объединения, которое будет заниматься проблемой аккумуляторного завода и аналогичных предприятий в Белоозерске и Пинске.

Как заявляли участники встречи, они не верят, что завод закроют даже в том случае, если будут подтверждения превышений вредных выбросов. Тем не менее, противники заявили, что все равно продолжат добиваться закрытия этого опасного для окружающей среды и здоровья людей предприятия.

Примерно в 12.40 собравшиеся покинули площадь и вновь прошли по центральным улицам Бреста — Пушкинской и Советской — к кинотеатру «Беларусь». Здесь они постояли некоторое время, поговорили и разошлись. Встреча завершилась без инцидентов.

Строительство аккумуляторного завода ООО «АйПауэр» ведется на промышленной площадке «Аэропорт» в свободной экономической зоне «Брест». На заводе будет налажен полный цикл производства свинцово-кислотных аккумуляторных батарей. Жители Бреста и Брестского района считают, что предприятие угрожает их здоровью.

Активисты выявили ряд нарушений при реализации проекта и добиваются прекращения строительства.

31 октября 2018 года премьер-министр Сергей Румас заявил, что опасения по поводу строительства аккумуляторного завода несколько преувеличены.

В январе 2019 года Брестский райисполком отказал в регистрации инициативной группы по проведению местного референдума о запрете строительства аккумуляторного завода. 18 февраля в суд Ленинского района Бреста подана жалоба на отказ в регистрации группы.

20 февраля во время пресс-тура главный инженер предприятия Сергей Дубновицкий заявил, что выпуск опытной партии аккумуляторов запланирован на март этого года.

Общественная кампания против строительства аккумуляторного завода началась в регионе в январе 2018 года. За это время активисты подали заявки на проведение в Бресте и Брестском районе 75 митингов, 12 пикетов и 16 демонстраций. Власти санкционировали только одну акцию — 29 апреля митинг «Брестчанки против свинца», на который собралось около двух тысяч человек.