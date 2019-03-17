Сергей Калякин: партия «Справедливый мир» будет использовать в Беларуси опыт левых сил Европы

Белорусская партия левых «Справедливый мир» будет заимствовать успешный опыт и интересные идеи своих коллег из партий, представляющих левые силы Европы, чтобы использовать их в Беларуси, заявил на пресс-конференции 17 марта в Минске председатель «Справедливого мира» Сергей Калякин.

Сергей Калякин. Фото: БелаПАН

Как сообщает БелаПАН , встреча с журналистами прошла по итогам состоявшейся накануне в белорусской столице международной конференции «Европейские левые за демократическую, социальную и справедливую Европу», организованной Партией европейских левых (European Left), а также заседания рабочей группы этой партии по странам Центральной и Восточной Европы. Форум собрал около 40 представителей левых партий и организаций из Беларуси, Бельгии, Болгарии, Германии, Греции, Испании, России, Турции, Украины, Финляндии и Чехии.

«Мы обсудили широкий круг вопросов о социальном, материальном положении граждан в наших странах, обменялись опытом работы по защите интересов людей труда, в первую очередь рассмотрели вопросы, связанные с соблюдением прав и свобод наших граждан, — сказал Калякин. — Главные выводы конференции заключаются в нескольких важнейших позициях: жизнь людей практически не улучшается; во всех странах, в том числе европейских, все более углубляется социальное и материальное расслоение. На фоне этого, к сожалению, нет автоматического роста популярности и влияния левых сил, которые выступают с социальной повесткой дня. Растут ксенофобские настроения, усиливается рост популярности ультрарадикальных, праворадикальных сил, в том числе и фашистских, в Европе».

На вопрос БелаПАН, будет ли «Справедливый мир» корректировать свою политическую деятельность в Беларуси с учетом опыта, полученного от европейских коллег во время конференции, политик ответил: «И да, и нет».

«С одной стороны, мы живем в разных политических ситуациях и условиях, — подчеркнул он. — Если сегодня большинство наших партнерских партий участвуют в выборах, в частности, по партийным спискам, то есть у них другая методология и подходы к проведению выборов, то у нас это пока невозможно. Многие элементы того опыта, который есть в европейских странах, мы не можем использовать технологически».

«Но что касается тех идей, акцентов, которые сегодня ставят левые партии в Европе, конечно, мы будем заимствовать лучший опыт, эти интересные идеи и использовать их. Мы и сегодня уже это делаем. В нынешнем году уже 10 лет, как мы члены Партии европейских левых. Мы многое [из повестки этой партии] включили в наши программные документы в результате нашего взаимодействия», — добавил лидер «Справедливого мира».

В частности, по словам Калякина, белорусская партия левых будет делать «больший акцент на вопросах женского равноправия, гендерных вопросах; связях с более широким спектром левых сил, с молодежными организациями; больший акцент на противодействии росту неонацистских и ультраправых настроений, в целом на противодействии национализму, который тоже сегодня в Беларуси поднимает голову».